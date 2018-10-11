Маск высказался о возможном назначении сына Мердока на его должность в Tesla

Основатель, генеральный директор и председатель совета директоров Tesla прокомментировал в своем твиттере сообщения СМИ о возможном назначении Джеймса Мердока на пост главы совета директоров компании.

«Это неверно», — прокомментировал Маск твит Financial Times со статьей о возможном кандидате на одну из должностей основателя Tesla.

Ранее два человека подтвердили газете Financial Times, что именно Мердок является главным претендентом на должность председателя совета директоров Tesla. Еще один источник сообщал, что другие варианты в данный момент не исключены.