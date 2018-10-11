Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

Американский холдинг Alphabet Inc., которому принадлежит Google, возглавил рейтинг лучших работодателей в мире. Соответствующий список составил журнал Forbes.

На второе место составители рейтинга поставили корпорацию Microsoft, а замкнула тройку лидеров компания Apple. Также в пятерку лучших мест для трудоустройства попали Walt Disney и Amazon.

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В рейтинге журнала больше всего компаний из Соединенных Штатов. В топ-500 мировых работодателей попали только пять российских компаний.

Ранее журнал впервые назвал самых влиятельных россиян. Верхнюю строчку рейтинга «автоматически» занял президент России Владимир Путин.