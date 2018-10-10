В США подсчитали предполагаемый ущерб от урагана «Майкл»

Аналитики консультационной компании AccuWeather подсчитали предполагаемую сумму материального ущерба от урагана «Майкл», передает Fox Business.

По данным экспертов, сумма ущерба от урагана может достигнуть $30 млрд. Также аналитики прогнозируют снижение экономической производительности в пострадавших от стихии районах.

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Сообщается, что наиболее сильные разрушения ожидаются к востоку от места обрушения урагана на побережье. Там ожидаются разрушительные волны и морской шторм.

Как отмечается, ветер скоростью до 130 миль в час (209 км/ч) может полностью разрушить небольшие дома и временные постройки, а большим зданиям грозят повреждения крыши.

Ранее сообщалось, что ураган «Майкл» обрушился на Флориду.