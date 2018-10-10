Гендиректор «Еврохима» вошел в правление РСПП

Генеральный директор «Еврохима» Игорь Нечаев избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает компания. Выборы руководящего органа бизнес-объединения прошли 10 октября.

Возглавляет АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» с 6 сентября 2017 года, до этого (с 2011 года) – руководитель дивизиона «Логистика».

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«Еврохим» управляет активами производителя азотных, фосфорных и калийных удобрений EuroChem Group в России и СНГ.

РСПП – объединение российского крупного бизнеса, включает более ста отраслевых и региональных объединений в сферах ТЭК, машиностроения, банков, ОПК, строительства, химического комплекса, легкой и пищевой промышленности, услуг. Наряду с правительством России и профсоюзами, является одной из сторон Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.