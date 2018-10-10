ФНС выяснила, почему самозанятые боятся регистрироваться

Самозанятые граждане в России не хотят выходить из «тени» из-за невыгодности налоговых режимов для малого бизнеса и необходимости платить фиксированные страховые взносы, следует из проведенного по просьбе ФНС России опроса 9 тыс. человек. Данные опроса приведены в ходе совместного заседания ФНС и «Опоры России».

«Также опрошенные отметили, что физическое посещение инспекции для регистрации ИП, сдача декларации и ведение учета увеличивают административную нагрузку», — говорится в сообщении ФНС. В связи с этим налоговая разработала мобильное приложение, где можно зарегистрироваться и вести расчеты онлайн.

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Ранее в Госдуму внесен законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых (это, например, репетиторы и горничные). Эксперимент начнется в четырех регионах с 1 января 2019 года. Для зарегистрировавшихся самозанятых будет применяться пониженный налог – 4% при реализации услуг или товаров физлицам и 6% — юрлицам. Часть средств будет идти в Фонд обязательного медицинского страхования, другая – в региональные бюджеты.

«Порог выручки для применения режима - 2,4 млн рублей в год, из расчета 200 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто только хочет попробовать себя в роли самозанятого предлагается установить налоговый вычет 10 тысяч рублей. Это своего рода стартовый капитал для уплаты налога на начальном этапе работы самозанятого гражданина», — пояснил глава ФНС Михаил Мишустин.