Новак: «Северный поток — 2» будет реализован даже в случае санкций США

Российский министр энергетики Александр Новак выразил уверенность в том, что проект «Северный поток — 2» будет реализован даже в случае введения санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новака, российская сторона рассчитывает на отсутствие санкций со стороны Соединенных Штатов.

Реклама

«Если это произойдет, проект все равно будет реализован — там укладка уже начата…», — сказал Новак.

Он уточнил, что завершение работ по строительству «Северного потока — 2» намечено на конец следующего года.

Ранее председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что проект «Северного потока — 2» может сыграть ключевую роль в отношениях ФРГ и России.