Союз вкладчиков призвал Центробанк принять план санации «Югры»

Центральному банку РФ нужно принять план санации банка «Югра», который учитывал бы необходимость помощи вкладчикам и недопущения причинения ущерба бюджету, заявил во вторник в интервью RNS глава Союза вкладчиков России Николай Николаев.

«ЦБ может бесконечно искать врагов, выдвигать бездоказательные конспирологические теории», — заявил Николаев, призвав регулятора «выйти из мира иллюзий».

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В противном же случае, по его словам, ущерб для бюджета может составить порядка 200 млрд руб.

Николаев констатировал, что на данный момент известны две инициативы по «Югре»: план акционеров банка, предполагающий полный возврат денежных средств «вкладчикам-превышенцам» при условии возврата лицензии и предложение депутата Валерия Гартунга, в соответствии с которым выплаты «превышенцам» должны осуществляться из бюджета.

Парламентарий также предлагал изменить законодательство, в результате чего деятельность ЦБ контролировали бы депутаты.

Еще один депутат ГД Игорь Сухарев просил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть факты из обращения Союза вкладчиков России, адресованного председателю Госдумы Вячеславу Володину, по действиям Центробанка при отзыве лицензии у «Югры».