Экс-глава ВТО ожидает разделение экономики США и Китая

Президент США Дональд Трамп пытается «деглобализировать» экономики США и Китая, считает Паскаль Лами, который возглавлял Всемирную торговую организацию (ВТО) с 2005 по 2013 год.

С начала года Трамп ввел пошлины на китайские товары, надеясь уменьшить торговый дефицит США, отмечает CNBC. Такая экономическая политика поможет снизить привлекательность китайских товаров, так как при введенных тарифах цены поднимутся, поясняет телеканал. Американские пошлины привели к ответным мерам со стороны Пекина, который тоже ввел пошлины на товары из США.

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Экс-глава ВТО Паскаль Лами полагает, что торговая война делает две крупнейшие экономики менее «связанными» между собой, и следовательно, менее глобализированными. Эксперт прогнозирует, что это разделение повлечет за собой «торговые последствия».

«США пытаются отодвинуть Китай, и точка зрения Дональда Трампа заключается в том, что экономики США и Китая слишком связаны, и они должны быть более разделенными. Целью всего этого является своего рода деглобализация США и Китая, что, по его мнению, необходимо для сдерживания роста Китая», — сказал Лами Паскаль.

Эксперт ожидает, что американская и китайская экономики все же будут разделены «медленно, но верно», и на смену придет менее однородная глобализация.