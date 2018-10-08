Экс-руководство «Югры» винит временную администрацию в массовом банкротстве заемщиков

Бывшее руководство банка «Югра» считает логичным явлением массовую ликвидацию компаний-заёмщиков кредитного учреждения.

На прошлой неделе в Госдуму поступило сообщение от первого зампреда Банка России Сергея Швецова. В послании он указал на то, что 133 заёмщика «Югры» с совокупным объёмом взятых кредитов почти на 267 млрд рублей имеют просроченную задолженность. При этом большинство этих фирм предпринимает «активные меры, направленные на минимизацию возврата средств», начав процедуру банкротства или объявив о намерении ликвидироваться.

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Одним из первых прокомментировал озвученную регулятором статистику экс-председателя правления «Югры» Дмитрий Шиляев.

В интервью РБК он заявил, что ему неизвестно, почему компании перестали обслуживать кредиты. По словам менеджера, до появления в банке временной администрации «просрочка по кредитам юрлиц составляла менее 1 млрд рублей», и прежнее руководство «Югры» шло навстречу заемщикам, когда у тех «были проблемы с платежеспособностью на фоне нестабильной ситуации в экономике в 2015–2016 годах», реструктурируя их кредиты.

Также Шиляев опроверг и другое утверждение ЦБ, заявившего, что «90% кредитного портфеля «Югры» приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес». Данный тезис не соответствует действительности, отметил он, и регулятор определённо извещён об этом.