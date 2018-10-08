Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономическую премию памяти Альфреда Нобеля разделили в 2018 году между авторами исследования в области инноваций, климата и экономики.
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Премию получили Вильям Нордхаус и Пол Ромер.
Нордхаус получил премию «за исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ», Ромер — «за исследования по интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».
Церемония награждения представленных лауреатов традиционно пройдет в Осло 10 декабря.