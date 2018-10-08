Китай потребовал от США прекращения «ошибочных действий»

Глава МИД Китая Ван И призвал американскую сторону не следовать по пути конфронтации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, во время встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео Ван И обратил внимание на то, что в последнее время увеличилось количество разногласий между странами в торговой сфере. Он подчеркнул, что от действий американской стороны пострадали законные интересы и права Китая, а также китайско-американские отношения.

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«Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили ошибочные заявления и действия», — сказал Ван И.

Он добавил, что страны не должны следовать по пути конфронтации и противостояния.

Ранее Помпео заявил о важности сотрудничества Соединенных Штатов и Китая в связи с денуклеаризацией КНДР.