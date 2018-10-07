Турция откажется от кредитов МВФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в дальнейшем не будет брать кредиты Международного валютного фонда (МВФ), передает РИА «Новости».

Данное заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления в городе Кызылджахамам перед членами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — сообщил Эрдоган.

В 2016 году сообщалось, что Эрдоган назвал кредиты от МВФ новой формой рабства.