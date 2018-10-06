В России может появиться федеральное агентство по виноделию

Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович сообщил, что российские виноделы предложили создать федеральное агентство, передает РИА «Новости».

По его словам, агентство должно заниматься регулированием винодельческой отрасли.

В свою очередь замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ася Марутян сообщила журналистам, что нет однозначного решения о необходимости создания единого органа. По ее словам, в случае дублирования функций среди нескольких организаций в итоге может пострадать промышленность.

Ранее сообщалось, что власти хотят установить минимальную цену на каждую категорию вин.