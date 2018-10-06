В Чернобыле запустили первую солнечную электростанцию

В Чернобыле в 100 метрах от саркофага, который укрывает взорвавшийся в 1986 году атомный реактор, начала работать первая солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании, которая руководит проектом, Евгения Варягина.

Отмечается, что открытие произошло в пятницу, 5 октября.

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«Это не просто еще одна солнечная электростанция — [это] единственная [станция], находящаяся в 100 м от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году», — отметил Варягин.

Также он подчеркнул, что «переоценить символику данного проекта трудно».

Ранее сообщалось, что около 200 щенков из Чернобыля вывезут в США.