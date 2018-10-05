Bloomberg: любовь России к шоколаду грозит миру дефицитом какао

Из-за роста потребления шоколада в России на мировом рынке какао наблюдается дефицит сырья объемом 50 тысяч тонн, передает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, Россия уже давно является вторым после США по объему кондитерским рынком в мире, а после того, как в прошлом году курс рубля стабилизировался, спрос начал расти.

Реклама

Как отмечается, темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно.

«Мы ожидаем дальнейшего роста рынка шоколада в России. Это определенно повышает мировой спрос на какао бобы», — заявил Массимо Гаравалья, менеджер шоколадной компании Barry Callebaut.

Как пишет Bloomberg, в последние годы в мире наблюдался кризис перепроизводства какао, который оказывал заметное влияние на экономику африканских стран. Российский рынок значительно изменил эту ситуацию.