ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у двух банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет о московском банке «Флора-Москва», а также о волгоградском акционерном коммерческом банке «КОР».

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«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций… АО КБ «Флора-Москва»», — говорится в сообщении регулятора.

Аналогичное заявление сделано ЦБ в отношении банка «КОР».

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у костромского Аксонбанка.