В США ожидают рекордно низкий уровень запасов газа к зиме

В подземных газовых хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа для этого времени года. Такие данные приводит американская Ассоциация поставщиков газа.

«Индустрия ожидает завершения закачки природного газа в этом сезоне в объеме 3,3 млн кубических футов (93 миллиарда кубометров) в газовые хранилища — самом низком уровне для этого сезона с 2005 года», — говорится в отчете.

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Подчеркивается, что такая ситуация окажет дополнительное давление на цену природного газа.

В то же время прогнозируемое увеличение добычи зимой на 10%, как ожидается, окажет обратные эффект.