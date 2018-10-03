США полностью прекратили поставку нефти в Китай

Президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь во время судоходного саммита в Гонконге сообщил, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставку нефти в Китай на фоне идущей между странами торговой войны, передает Reuters.

«Мы — один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торговой войны) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», — сказал Чуньлинь.

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Как отмечается, поставки нефти из США в Китай начались только в 2016 году.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за сложившийся торговый дисбаланс с Китаем на предыдущие власти Соединенных Штатов.