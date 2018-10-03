Новак оценил влияние санкций США на нефтяные цены

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что обещания США ввести санкции против Ирана оказывают существенное влияние на нефтяные цены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, попытки США повлиять на решения ОПЕК+ также сказываются на ценах на нефть.

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Он подчеркнул, что данные факторы дезинформируют и дестабилизируют прогноз рынка.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал приемлемые для России цены на нефть.