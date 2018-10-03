Эксперты ожидают экономического спада в США к 2020 году

Большинство бизнес-экономистов ожидают рецессии в США к концу 2020 года — к моменту следующих президентских выборов, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса более 50 прогнозистов Национальной ассоциации бизнес-экономики (National Association for Business Economics).

Около 10% опрошенных экономистов считают, что рецессия начнется в 2019 году. Еще 56% экспертов считают, что она начнется в 2020 году. Помимо этого, 36% опрошенных заявили, что не ожидают серьезного экономического спада по крайней мере до 2021 года.

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Президент США Дональд Трамп решил изменить американскую торговую политику, чем спровоцировал появление «торговых войн», с такими крупными экономиками, как Китай, говорится в материале.

В понедельник американский лидер объявил, что заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) новой торговой сделкой с Мексикой и Канадой (USMCA). Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что не готов к торговым переговорам с Китаем. Американский лидер рассматривает возможность нового раунда пошлин в отношении Китая. Ранее Пекин и Вашингтон обменялись пошлинами. Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере $250 млрд. В Китае ответили введением пошлин на $60 млрд в отношении товаров из Америки.