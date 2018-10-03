Кабмин утвердил перенос выходных в 2019 году

Правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Постановление было подготовлено Минтрудом в соответствии со статьей 112 ТК и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, выходные дни 2019 года — 5 и 6 января, а также 23 февраля, совпадающие с праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

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Таким образом, россияне отдохнут 10 дней в новогодние каникулы (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запланированы выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября).

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили перенос выходных и праздничных дней в 2019 году.