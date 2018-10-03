Правительство утвердило перенос выходных и праздников в 2019 году

Правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В соответствии с постановлением, праздничные дни 5 и 6 января, а также 23 февраля, совпадающие с выходными, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

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Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней в новогодние праздники (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля на День защитника Отечества, празднование Международного женского дня продлится с 8 по 10 марта. Также выходными будут с 1 по 5 и с 9 по 12 мая (День Весны и Труда и День Победы), кроме того, выходными будут дни празднования Дня России и Дня Народного Единства — 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений проработала и одобрила предложения по переносу выходных и праздников в 2019 году.