На Украине решили создать резерв нефти

Госрезерв Украины разработал законопроект по созданию резерва нефти в стране. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что резерв нефти и нефтепродуктов будет разработан на случай чрезвычайных ситуаций. В государственном секторе будет храниться 70% запаса, остальное распределят между частными предприятиями.

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«Этот законопроект писался в течение последних 5 месяцев. На сегодня он находится на согласовании в Энергетическом сообществе и движется при поддержке представительства ЕС в Украине», — заявил глава Госрезерва Украины Владимир Мосийчук.

Ранее бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров назвал создателями газовой отрасли России украинцев.