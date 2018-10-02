В Российской энергетической неделе примут участие около 6 тыс. делегатов

Российская энергетическая неделя, которая откроется в Москве 3 октября, примет около 6 тыс. гостей из 70 государств и территорий, сообщает фонд «Росконгресс», выступающий организатором мероприятия.

«Это представители официальных и деловых кругов из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Ливии, Люксембурга, Нидерландов, острова Джерси, Республики Корея, Сальвадора, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии и других», — говорится в сообщении.

Среди участников – генсеки ОПЕК, Мирового энергетического совета и Форума стран – экспортеров газа Мохаммед Баркиндо, Кристоф Фрай и Юрий Сентюрин соответственно, президент Международного газового союза Канг Джо-Мунг, а также 20 министров, среди которых министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.