Госдолг «съест» треть украинского бюджета

Украина отдаст треть своего бюджета на погашение государственного долга в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает «112 Украина».

«У нас бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 млрд. гривен, то есть третью часть бюджета», — отметил Гройсман.

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Украинский премьер объяснил, что Украина является «заложницей» МВФ.

«Для того, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, Украина должна отдать долги, которые были накоплены с 2006 по 2010 годы», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отказался возвращать России $3 млрд.