Кувейт впервые с 1990 года перестал поставлять нефть в США

Кувейт впервые с 1990 года прекратил поставки нефти в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информационной службы министерства энергетики США.

Отмечается, что прекращение поставок связано с тем, что Кувейт начал работать с азиатским рынком, который потребляет до 80% кувейтского нефтяного экспорта.

Реклама

Также в агентстве добавили, что ориентация Кувейта на азиатские рынки объясняется тем, что США намерены ужесточить санкционную политику в отношении экспорта нефти из Ирана.

Представители топливной компании Кувейта в свою очередь посчитали доводы Bloomberg «неточными».

«[В Bloomberg] не объяснили смысла сокращения экспорта между двумя странами», — передает Reuters сообщение представителя кувейтской топливной компании.

Ранее сообщалось, что США намерены довести до нуля экспорт нефти Ираном к ноябрю.