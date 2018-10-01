Трамп обвинил прошлые власти США в дисбалансе в торговле с Китаем

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не винит Пекин в сложившемся торговом дисбалансе между Соединенными Штатами и Китаем, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, вина в данной проблеме лежит на американских властях предыдущих лет.

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«Я не виню Китай, я виню наше руководство. Они не должны были допустить, чтобы это произошло», — заявил Трамп.

Он также отметил, что Китай в данный момент не готов вести переговоры о торговом соглашении с Соединенными Штатами, хотя в Пекине этого «очень хотят».

«Потому что они обдирали нас столько лет. Так быстро это не делается», — добавил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что в Китае его уважают «за большой мозг».