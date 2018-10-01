В Крыму запущены первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов на совещании в Севастополе объявил о запуске первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму, передает РИА «Новости».

По его словам, запущенные блоки уже работают на полную мощность и выдают 500 мегаватт в сеть Крымского полуострова.

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«Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с восьми утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования», — сказал Черезов.

Он также добавил, что 500 мегаватт мощности добавились к тому, что уже передается передается по энергомосту.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго назвали предварительные сроки введения второй очереди ТЭС в Крыму.