Минпромторг захотел разрешить продажу пива в банках ночью

В Минпроторге задумались о мерах поддержки отечественной алюминиевой промышленности путем снятия запрета на продажу пива в банках ночью и в ларьках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложенным ведомством поправках к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», спрос на продукцию в алюминиевых банках можно повысить, если разрешить продавать такие лекгоалкогольные напитки, как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха, в ночное время и в нестационарных торговых объектах, т.е. в ларьках и киосках.

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«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин подтвердил существование такой инициативы, но заявил, что его ведомство ее не поддерживает и призывает разработать другие меры.

Ранее сообщалось, что правительство намерено поддержать попавшую под санкции компанию Олега Дерипаски «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза.