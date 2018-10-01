Усманов рассказал о «последнем олигархе в России»

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что сейчас в стране остался только один «олигарх». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что сейчас в России остался только один человек, получивший свой бизнес от власти, однако не стал уточнять, кого именно имеет в виду. При этом Усманов подчеркнул, что ему не нравится термин «олигарх» и сравнил его с «фаворитом королевы».

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Как отмечает телеканал, говоря о бизнесменах Романе Абрамовиче и Олеге Дерипаске, Усманов отозвался о них положительно.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заговоре олигархов» в стране.