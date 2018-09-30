В Ливии ждут возвращения компаний из России

Министр экономики и промышленности Ливии Насер Шаглан в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что ливийская сторона ждет возвращения российских компаний.

«До войны в Ливию приезжали десятки российских компаний. Мы ждем всех обратно», — сказал министр.

По его словам, этим компания необходимы гарантии безопасности для того, чтобы вернуться в страну. Он рассказал о том, что Ливия обсуждает с российскими чиновниками заключение соглашений. которые могут снять препятствия для взаимной работы.