Источник рассказал о новых переговорах главы Минэнерго России

Министр энергетики России Александр Новак планирует провести 1 октября встречу с министром горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэлем Мбага Обиан Лимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обиан Лима и министр энергетики России Александр Новак проведут переговоры 1 октября», — рассказал источник.

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Отмечается, что встреча пройдет в преддверии «Российской энергетической недели-2018».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться с министром энергетики России Александром Новаком в Москве.