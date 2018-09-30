Пушков предложил главе МВД США «жевать, а не говорить»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере ответил министру внутренних дел США Райану Зинке на слова о морской блокаде, предложив «жевать, а не говорить».

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — написал Пушков.

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Зинке ранее заявил, что американская сторона может устроить блокаду России из-за поставок российских энергоносителей государствам Ближнего Востока.

Заявление американского министра прокомментировали также депутаты Госдумы России.