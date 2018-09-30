В Госдуме призвали угрожавшего морской блокадой главу МВД США читать историю

Член комитета российской Госдумы по энергетике Михаил Шеремет прокомментировал высказывание министра внутренних дел США Райана Зинке о том, что Соединенные Штаты в случае необходимости готовы устроить России морскую блокаду, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что Россия не та страна, которую можно легко заблокировать и растоптать, а также посоветовал представителям властей США почитать российскую историю.

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«Со стороны наших партнеров идет неконструктивная риторика и позиция. Россия не та страна, которую можно просто так взять заблокировать, растоптать или задушить», — сказал Шеремет.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не нападала на другие страны, однако свои интересы может защитить так убедительно, «что мало не покажется».

«Пускай читают историю на всякий случай», — добавил Шеремет.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков ответил американскому министру на угрозу морской блокадой.