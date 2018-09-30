Набиуллину прокатили на багги в Чечне
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посетила Российский университет спецназа в Чечне и ознакомилась с его работой. Об этом говорится на странице учебного заведения в инстаграме.
Глава Банка России посетила университет вместе с представителями ЦБ России и Национального банка Белоруссии. В ходе экскурсии Набиуллиной показали кампусы университета, а инструкторы продемонстрировали свои умения.
Кроме того, главу российского ЦБ прокатили на одном из багги — легком автомобиле, предназначенном для передвижения по песчаной местности. Как отмечается, рассказал об объектах университета и прокатил Набиуллину на багги помощник главы Чечни по силовому блоку и первый заместитель главы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.
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Сегодня Российский Университет Спецназа посетила Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина вместе с представителями ЦБР РФ и Национального банка Республики Беларусь. Подробно рассказывая об объектах, направлениях Университета и уникальной инфраструктуре РУС, делегацию Межбанковского валютного совета сопровождал Помощник Главы ЧР по силовому блоку, Первый заместитель Начальника УФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов. Гости смогли оценить элементы высотной подготовки, продемонстрированной инструкторами @ruspetsnaz на одном из зданий тактического города РУС. Даниил Васильевич также рассказал гостям обо всех технических преимуществах багги «Чаборз» М-3, М-6 и арктической версии багги на гусеничном ходу. Все эти машины являются разработками конструкторов РУС и производятся на базе Университета. Делегация также смогла понаблюдать за занятиями по огневой и тактико-огневой подготовке сотрудников спецподразделений Чеченской Республики и поприсутствовать на занятиях по практической стрельбе в стрелковых галереях Университета. Также Эльвира Набиуллина смогла прокатиться на багии «Чаборз М-3». Машиной управлял Даниил Мартынов. Председатель Центрального банка России дала высокую оценку широким возможностям уникального комплекса Российского Университета Спецназа, а также профессиональной работе всей инструкторской группы РУС. Наши партнеры/Our partners: @dz_grozny Парашютный Центр/Skydive/The biggest drop zone and wind tunnel in Russia; @fps_chr Федерация практической стрельбы ЧР/Federation of practical shooting of the Chechen Republic; @tacticalrock Магазин профессиональной экипировки и обмундирования/The shop of professional equipment and uniforms #РУС #ruspetsnaz #реwреwlife #dailyguns #Armedforces #multicamo #ar15 #2eh #2a #альфа #фсб #спецназ #mmafighter #hummerh1 #sambo #pew #specialforces #war #shootandmove #block2 #sopmod #eotech #policenationale #FIPN #GIGN #glock #mountaineering #closeprotection #lawenforcement #policelivesmatter •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✅@rosgvard_official ✅@military.picture ✅@alfa.operators ✅@world_of_armies ✅@special_forces_of_russia