Пушков ответил американскому министру на угрозу морской блокадой

Сенатор Алексей Пушков ответил главе МВД США Райану Зинке на угрозу морской блокадой, предложив министру жевать, а не говорить. Об этом он написал в твиттере.

Ранее Зинке заявил, что Вашингтон может устроить блокаду России из-за поставок российских энергоносителей в страны Ближнего Востока.

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«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — отметил Пушков.

Заявление американского министра прокомментировали и в Госдуме. Депутат Антон Морозов подчеркнул, что России есть чем ответить на такие угрозы.