Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года

Министерство финансов России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в перспективе до 2035 года. Об этом говорится в законопроекте, который ведомство внесло в Госдуму.

Так, в Минфине подсчитали, что в 2021-2025 годах один доллар будет стоить 66,4 руб., в 2026-2030 — 71,1 руб., а в следующие пять лет за один доллар будут просить 73,9 руб.

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Как отметили в министерстве, вышеуказанные цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что после 2020 года инфляция будет составлять около 4%.

Ранее Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире.