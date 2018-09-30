Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года
Министерство финансов России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в перспективе до 2035 года. Об этом говорится в законопроекте, который ведомство внесло в Госдуму.
Так, в Минфине подсчитали, что в 2021-2025 годах один доллар будет стоить 66,4 руб., в 2026-2030 — 71,1 руб., а в следующие пять лет за один доллар будут просить 73,9 руб.
Реклама
Как отметили в министерстве, вышеуказанные цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным.
Кроме того, в ведомстве ожидают, что после 2020 года инфляция будет составлять около 4%.
Ранее Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире.