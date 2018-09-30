Мэй пообещала ввести новый налог для иностранцев в Британии

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о намерении ввести для иностранцев дополнительный налог на покупку имущества в Великобритании. Об этом сообщает The Sunday Times.

По ее словам, иностранным гражданам будет необходимо заплатить дополнительный налог в размере до 3% при покупке недвижимости в Британии.

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Она также добавила, что данные меры помогут остановить рост цен на жилье в стране.

При этом Мэй не уточнила, когда эти планы будут претворены в жизнь.

Ранее СМИ сообщили, что представители британской лейбористской партии намерены голосовать против любого плана по Brexit, предложенного Мэй.