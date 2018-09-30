CNBC: Маска заставили покинуть пост председателя Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Илон Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы.

По данным телеканала, комиссия потребовала от Маска покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 млн.

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Как отмечается, Маск сможет остаться гендиректором Tesla.

Ранее сообщалось, что Маск обратился к подчиненным с призывом на фоне судебного иска.

Как отмечалось, Маск разослал всем своим подчиненным по электронной почте письмо с призывом «игнорировать все отвлекающие факторы».