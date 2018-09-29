Порошенко отказался возвращать России $3 млрд долга

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев защитилась на определенное время от требований вернуть $3 млрд России за выкупленные украинские облигации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Порошенко, бывший президент страны Виктор Янукович положил эти средства «кешем в свои грузовики и вывез с Украины».

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По словам Порошенко, Киев доказал, что несправедливо требовать эти деньги от страны.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия на данный момент не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд.