США выделят на поддержку Украины $250 млн

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект бюджета, согласно которому предусматривается выплата $250 млн для поддержки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Как отмечается, подписанный американским лидером бюджет содержит расходы на оборону, образование, социальные и медицинские нужды. Общий объем ассигнований на 2019 финансовый год превышает $850 млрд, причем из них $675 млрд предусмотрены на оборону.

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«Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год», которым выделяется 250 миллионов долларов для поддержки Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

В посольстве также отметили, что по сравнению с 2018 годом объем финансовой помощи Пентагона увеличен на $50 млн.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине.