Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

Россельхознадзор вернул в Китай доставленные в Приморье 19 тонн арахиса, содержавшего токсин кадмий, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как отмечается, в партии китайского арахиса, прибывшего в Россию 12 сентября, лабораторные исследования выявили превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза. Это является несоответствием не требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна».

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Предполагается, что причиной превышения нормы кадмия в арахисе могла стать чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями.

Как отмечается, кадмий является кумулятивным ядом. Он может накапливаться в организме до количеств, опасных для здоровья.