ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России

Внешний долг России с начала текущего года снизился на $27,4 млрд и составил $490,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«На снижение оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках; задолженности по ссудам и займам нефинансовых организаций, привлеченным из-за рубежа; а также долговых обязательств по суверенным ценным бумагам, номинированным в российских рублях, находящихся в портфеле нерезидентов», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рассчитывает на то, что объем частных инвестиций в экономику России увеличится на 10 трлн руб.