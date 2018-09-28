В ФАС рассказали о количестве выявленных картелей в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в первом полугодии 2018 года выявила на 25% меньше картелей чем за аналогичный период прошлого года: 153 картеля против 205, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

За шесть месяцев 2018 года выявлено 136 сговоров на торгах против 161 сговора за первое полугодие 2017 года.

Реклама

«Наибольшее количество картелей в первом полугодии 2018 года приходится на фармацевтику: рынок медицинских изделий и медикаментов. Самым «масштабным» можно назвать дело на торгах по ремонту дорог в Астрахани: нарушения выявлены на 4 торгах на выполнение ремонта автомобильных дорог с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн руб», — заявили в ФАС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что лидером по картельным сговорам в России является сфера строительства.