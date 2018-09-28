Депутат Госдумы посетовала на маленькую зарплату

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на то, что от ее депутатской зарплаты ничего не остается. Об этом она сказала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Ганзя отметил, что от зарплаты остаются «одни долги по кредитной карте».

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«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», — объяснила депутат.

По ее словам, ее ежемесячная зарплата составляет около 380 тыс. руб.

«У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают», — добавила Ганзя.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев ответил пенсионерке из Кемеровской области, пожаловавшейся на бедность, цитатой о дешевых людях.