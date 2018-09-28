Минфин сообщил о возможной докапитализации Промсвязьбанка

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин готовит предложение дополнительно докапитализировать Промсвязьбанк в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы готовим предложение — возможно, мы дополнительно докапитализируем банк, уже в этом году», — сказал Моисеев.

Реклама

Он также подчеркнул, что речь идет не о докапитализации банка на сумму 5 млрд руб, которые уже предусмотрены в бюджете, а о новой.

Ранее Моисеев сообщил, что власти определили механизм передачи банками активов оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк.

Замминистра добавил, что целью является передача Промсвязьбанку ровно столько капитала, сколько потребуется для того, чтобы банк поставил его на баланс, не привлекая собственный капитал.