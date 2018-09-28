Голикова ответила на заявление Кудрина о росте бедности населения России

Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала данные главы Счетной палаты Алексея Кудрина о росте бедности населения, передает РИА «Новости».

По ее словам, данные Кудрина относятся к 2017 году, а в 2018 году уже наметились более оптимистичные тенденции.

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«Действительно, к 2018 году показатели бедности были достаточно высокие, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны», — отметила Голикова.

Она добавила, что в настоящее время наблюдается не такая явная, как хотелось бы, но все же положительная тенденция по снижению бедности. По ее данным, за первое полугодие 2018 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение составило 1,1 млн человек.

«Судить по первому полугодию достаточно сложно, потому что всегда первый квартал осуществляет серьезный вклад в показатели бедности», — заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что для оценки складывающейся тенденции следует дождаться показателей третьего квартала 2018 года.

Ранее Кудрин рассказал о четырехгодичном падении доходов россиян.