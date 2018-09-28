При российском Минфине создали департамент по противодействию санкциям

Министерство финансов России создало департамент контроля за внешними ограничениями, говорится в сообщении на официальном сайте Минфина.

По данным пресс-службы, новый департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний.

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«Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры», — отметили в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что создание департамента не увеличит общий размер штатной численности министерства. Всего в штат нового ведомства войдут составит 35 человек.

Также стало известно, что врио директора нового департамента назначен Дмитрий Тимофеев. С 2016 года он занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России.

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