ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

ВТО ожидает замедление роста мировой торговли в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Всемирной торговой организации.

Отмечается, что рост мировой торговли в текущем году составит 3,9%, а в 2019 году — 3,7% (ранее ожидалось 4,0%).

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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что он не исключает появление нового глобального кризиса.

Он также отметил, что в 2017 году мировая экономика выросла на 3,8%.

По мнению американского миллиардера Рея Далио, новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет.