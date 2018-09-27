Кудрин рассказал о четырехгодичном падении доходов россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что последние четыре год происходит падение реальных доходов россиян. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что за указанный период реальные доходы сократились на 11%.

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Глава ведомства добавил, что в первые семь месяцев текущего года наблюдается рост реальных доходов населения. Но, тем не менее, Кудрин подчеркнул, что в стране также зафиксирован рост уровня бедности.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Госдумы

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб.